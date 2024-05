Traffico Roma del 09-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in viale della Policlinico è chiuso altratto compreso tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università in entrambi i sensi di marcia Sono deviati i bus della linea 649 saltano complessivamente 6 fermate i lavori proseguiranno anche nella giornata di domani sempre nella fascia oraria 817 ai Parioli invece proseguono i lavori di rinnovo dei Binari lungo la corsia tranviaria di Viale Rossini modifica per la linea 19 che transita in via Carissimi e via Bellini saltando tre fermate due in Viale Rossini l’altro su viale Liegi resta Inoltre sul bus il servizio della linea 2 la linea 3 viaggia sul bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia la linea 19 utilizza Busto al posto dei tram nel percorso tra la maggiore Piazza Risorgimento proseguono anche i lavori di ...