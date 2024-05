Belen e Nina Moric a Ballando con le Stelle? Sganciata la bomba

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Milly Carlucci è alle prese con la definizione degli ultimi dettagli che riguardano il nuovo show Rai chiamato L'AcchiappaTalenti, fortemente ostacolato da Mediaset. Nel frattempo, però, è anche impegnata con le trattative inerenti al cast per la prossima edizione dicon le, prevista come sempre in autunno. I nomi in lizza sono svariati, alcuni dei quali decisamente forti e inaspettati. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo nella sua rubrica per il magazine Oggi, pare proprio che in cima alla lista ci siaRodriguez. Il nome della donna è stato tirato in ballo in più occasioni nel programma di Milly Carlucci, ma fino a questo momento le trattative non sono mai andate in porto. Quest'anno, invece, pare che le cose andranno diversamente a causa di una certa contingenza di eventi favorevoli che si sono ...