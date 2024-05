(Di giovedì 9 maggio 2024) Questa mattina dalle ore 10 fino alle ore 12 circa, a causa delle intense piogge che hanno interessato il territorio di, si sono verificati alcuniche hanno coinvolto vetture in transito e bloccato gli automobilisti nelle proprie auto. Le zone maggiormente coinvolte sono la via Messina Marine, via Partanna Mondello, via Ludovico Binachini

Pioggia e allagamenti a Palermo: strade come fiumi a Partanna Mondello: «Una vergogna, ci vuole l’elicottero» - Pioggia e allagamenti a palermo: strade come fiumi a Partanna Mondello: «Una vergogna, ci vuole l’elicottero» - Piove a palermo e tornano gli allagamenti nelle «solite» zone in cui ogni temporale si trasforma in un incubo. La situazione più critica si verifica a Partanna Mondello, da viale Venere alla via Polib ...

Piogge intense a Palermo, negozi allagati a Partanna Mondello - Piogge intense a palermo, negozi allagati a Partanna Mondello - Violenti acquazzoni e disagi in diverse parti della Sicilia. A palermo i principali problemi si sono registrati soprattutto nella zona di via Ugo La Mafa, Mondello Partanna Mondello. “È uno schifo io ...

Piove a Palermo, strade e case allagate: disagi a Mondello e in viale Regione Siciliana - Piove a palermo, strade e case allagate: disagi a Mondello e in viale Regione Siciliana - Torna la pioggia a palermo e diverse zone sono allagate dall'intensa acqua caduta in queste ore. Interessate in particolare la zona di via Ugo La Malfa, Mondello, Partanna Mondello e disagi in viale R ...