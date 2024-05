Consac - Maione | Reti idriche del Cilento e del Vallo di Dian - 24,6 mln dal Pnrr per renderle più efficienti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il progetto riguarda l’intera rete gestita da: 1.636 km di condotte di distribuzione che servono una popolazione di circa 144.000 abitanti tradio. Con decreto del direttore generale del Mit, il numero 203 del 6 maggio scorso, è stato ammesso a finanziamento, nell’ambito del(la misura specifica destinata alla “riduzione delle perdite nelledi distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle”), un importante programma di interventi presentato dagestioniSpa per un totale di 24,6 milioni di euro.“Si premia una progettazione che,, con un lavoro attento, meticoloso e lungimirante, ha messo in campo in questi anni. Le iniziative ...

Castellabate: botta e risposta Di Luccia – Maurano sulla Consac - Castellabate: botta e risposta Di Luccia – Maurano sulla consac - A Castellabate tiene banco la questione legata alla gestione del servizio idrico affidata a consac. Il Vice Sindaco, Luigi Maurano, risponde alle accuse del consigliere di minoranza, Domenico Di ...