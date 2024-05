Perché é cambiato l’avversario di Arnaldi a Roma e chi é il carneade francese che affronterà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Cambiaper Matteoquest’oggi a, primo turno degli Internazionali d’Italia 2024. Sul campo centrale del Foro Italico, il ligure avrebbe dovuto giocare contro il ceco Tomas Machac, nel tentativo di conquistare il primo successo negli scontri diretti con quest’ultimo, visti i precedenti poco lusinghieri e ultimo dei quali a Miami quest’anno. La partita però non andrà in scena in quanto Machac ha annunciato il proprio forfait prima della partita per via di un virus influenzale. Di conseguenza,dovrà giocare contro un nuovo avversario, ovvero ilHarold Mayot (n.130 della classifica mondiale). Un giocatore solido che ha fatto vedere quest’anno cose interessanti a livello Challenger. Ci si riferisce alla Finale raggiunta a Barletta, perdendo nell’atto conclusivo con ...