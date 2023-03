LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 62-46, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: milanesi sempre avanti a metà terzo quarto (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-46 TRIPLA DI LUWAWU-CABARROT! 62-46 Splendida palla di Shields per il sottomano di Melli. 60-46 Risponde Gillespie dall’arco. 60-43 NAPIEEEEEER! TRIPLAAAAAA! 57-43 Cheatham vola al ferro con un balzo clamoroso. 57-41 Ottimo gancio di Voigtmann. 55-40 TRIPLAAAAA DI NAPIEEEER! 52-40 Melli lavora bene a rimbalzo e trova il tap in. 50-40 Ancora Obst che porta il Bayern sul -10. 50-38 Un solo libero per Napier. 49-38 Due facili al ferro di Cheatham. RICOMINCIA IL MATCH AL FORUM! FINISCE IL SECONDO quarto! Verrebbe da dire che Milano va negli spogliatoi avanti solo di tredici punti. L’Olimpia ha dominato per venti minuti, ma il Bayern è ancora vivo grazie ad una prestazione incredibile di Obst. 49-36 Obst questa ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-46 TRIPLA DI LUWAWU-CABARROT! 62-46 Splendida palla di Shields per il sottomano di Melli. 60-46 Risponde Gillespie dall’arco. 60-43 NAPIEEEEEER! TRIPLAAAAAA! 57-43 Cheatham vola al ferro con un balzo clamoroso. 57-41 Ottimo gancio di Voigtmann. 55-40 TRIPLAAAAA DI NAPIEEEER! 52-40 Melli lavora bene a rimbalzo e trova il tap in. 50-40 Ancora Obst che porta ilsul -10. 50-38 Un solo libero per Napier. 49-38 Due facili al ferro di Cheatham. RICOMINCIA IL MATCH AL FORUM! FINISCE IL SECONDO! Verrebbe da dire cheva negli spogliatoisolo di tredici punti. L’ha dominato per venti minuti, ma ilè ancora vivo grazie ad una prestazione incredibile di Obst. 49-36 Obst questa ...

