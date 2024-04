La rivoluzione della moda | come il digitale sta cambiando il settore

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 27 aprile 2024) Il mondoè attualmente testimone di unaspinta in larga parte dai cambiamentisocietà e dalla necessità di esprimere la propria personalità. Questa trasformazione sta influenzando radicalmente la produzione, la distribuzione e la percezione dell’abbigliamento e degli accessori, portando al centro dell’attenzione nuovi elementi importantila personalizzazione e la sostenibilità. Laha sempre rappresentato l’espressione individuale del proprio essere, ma l’universoha aperto nuovi orizzonti in questo senso e trasformato il modo in cui interagiamo con l’abbigliamento e gli accessori. La tecnologiasta velocizzando e rendendo più facile la creazione di capi d’abbigliamento su misura e di accessori ...