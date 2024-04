Premier League - bentornato Leicester | le Foxes conquistano la promozione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo un anno di assenza, ilè aritmeticamente in: decisivo il ko del Leeds United La sconfitta del Leeds per 4-0 contro il QPR vuol dire solo una cosa: ilgiocherà inil prossimo anno. I gialloblu possono al massimo raggiungere quota 93 punti nel prossimo turno, cifra inferiore

Il Leicester City di Maresca trionfa e torna in premier dopo un anno - Dopo un solo anno, il Leicester torna in premier league. La vittoria della Championship è arrivata in anticipo grazie alla sconfitta del Leeds in casa del Qpr per 4-0. Come in occasione dell’indimenti ...

