Autonomia - Pd | Calderoli sconfessa Cirian - sue parole senza valore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 apr. (askanews) – “Silenzio vergognoso della maggioranza e del Governo, non sono stati in non grado di fornire un solo argomento per provare a motivare questa forzatura dell’approdo in aula il 29 aprile. Non sono previste votazioni fino al 7 maggio quindi è del tutto irragionevole impedire alla commissione di fare un vero esame di questo provvedimento, determinando una vera e propria violazione dell’istruttoria parlamentare”. E’ quanto si legge in una nota del Pd, al termine della conferenza dei capigruppo della Camera che ha confermato l’approdo in aula per lunedì mattina alle 10 del ddl sull’regionale differentziata. “In capigruppo – sottolinea il gruppo dem a Montecitorio –hato ledii dicendo che quanto ha dichiarato ‘non ha ...