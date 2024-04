Il programma di sabato 27 aprile al Far East Film Festival

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 27 aprile 2024) Il grande successo internazionale è arrivato con Train to Busan, l’entusiasmante zombie-disaster movie di Yeon Sang-ho, ma il FEFF e la Tuckeravevano già iniziato a fare il tifo per lui dopo The Good, the Bad, the Weird di Kim Jee-won e The Unjust di Ryoo Seung-wan. Del resto, come si potrebbe non fare il tifo per il mitico Don Lee, idolo assoluto del pubblico sudcoreano? La quarta giornata del FEFF 26, presentando in anteprima italiana The Roundup: Punishment, porta decisamente il suo nome. E Don Lee divertirà tutti i fariani con il fragore dei suoi cazzotti e dei suoi schiaffoni! L’irresistibile saga poliziesca, di cui Punishment è il quarto capitolo,ha segnato definitivamente la consacrazione popolare del nostro eroe grazie al personaggio dello sbirro spaccatutto Ma Seok-do(“Monster Cop” per gli amici). Una saga che si è aperta con The ...