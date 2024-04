Candidature Ue acchiappavoti - Tajani e Schlein aspettano Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 27 aprile 2024) Un’eventuale candidatura di Giorgiaalle prossime elezioni europee in programma a giugno? Perché no. D’altronde “indicherà l’importanza che assegniamo a queste elezioni, l’importanza di mettere insieme il livello europeo con quello italiano”. Così il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, conversando con i giornalisti a margine della conferenza programmatica del partito in corso a Pescara. “Il governo italiano – ha aggiunto Malan – ha fatto un ottimo lavoro ma tante decisioni vengono prese dalle istituzioni europee, l’azione del governo italiano la si fa anche a Bruxelles”. Quanto alla soglia di voti che FdI si aspetta, Malan ha spiegato: “Lo ha indicato la presidenteed è il 26% che abbiamo preso alle politiche, per noi quella è la soglia del successo. Quasi dappertutto in Europa chi governa perde consenso rispetto a quello che ha ...