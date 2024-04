Colantuono parla col cuore ai tifosi della Salernitana | “Voi non siete retrocessi”

colantuono parla al cuore dei tifosi della Salernitana: “Loro non sono retrocessi” - Stefano colantuono ha parlato della retrocessione aritmetica della Salernitana in Serie B. L’attuale tecnico granata ha però voluto specificare un concetto parlando al cuore dei tifosi granata: “Loro ...

Salernitana, le possibili scelte di colantuono per il match con il Frosinone - La Salernitana si prepara ad affrontare il match con il Frosinone che potrebbe decretare la retrocessione matematica in cadetteria in caso di mancato successo. Dubbi sul modulo per i campani, che potr ...

Domani Frosinone-Salernitana, i convocati di colantuono: tanti assenti illustri - Domani Frosinone-Salernitana, i convocati di colantuono: tanti assenti illustri Domani la Salernitana inaugura il 34° turno di Serie A con la partita che la vedrà impegnata allo Stirpe, sul campo del ...

