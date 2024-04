Giovanili Milan - il programma del weekend | tra ultime giornate e big match

L`attuale commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco è tra i candidati per la panchina del Milan per la prossima stagione. Secondo quanto... Continua a leggere>>

Serie A, il milan per mettersi alle spalle il momento no, ma comanda la Juventus. Si scommette sul gol di Vlahovic - Tre sconfitte nelle ultime quattro, due con la Roma in Europa League e lunedì in campionato contro l’Inter, hanno reso molto amaro il finale di stagione del milan che cerca in casa ...



Gli occhi del mondo su Juve-milan: tifosi da 103 paesi stranieri - Juventus-milan, in programma questo turno di Serie A, è sicuramente una delle grandi classiche del campionato italiano. Big match che ha generato il tutto esaurito dell'Allianz Stadium, che secondo i ...



Juventus-milan: uno spareggio per il secondo posto - A cinque partite dalla fine del campionato, Juventus-milan, in programma sabato 27 aprile 2024, alle 18, allo Stadium, diventa un vero e proprio spareggio per il secondo posto in classifica.

