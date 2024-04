Terza Categoria Tra il Largo Europa e il Villa Strada ride il Monte Roberto | 1-1 al Mosconi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Vito di testa illude gli jesini, ma un grande tiro al volo di Mazzi sigilla il definitivo 1-1: la formazione di Catalano può vincere il campionato, vincendo il derby contro il Maiolati-Pianello JESI, 26 aprile 2024 – L’anticipo del girone C ditraalla fine soral. Al “”, infatti, jesini e cingolani pareggiano per 1-1: la squadra di Catalano, vincendo domani il derby contro il Maiolati Pianello allo “Scirea”, centrerebbe aritmeticamente la promozione in Secondacon una giornata d’anticipo. Tornando alla gara di questa sera, il pari sta stretto agli ospiti di Tomassoni, che si sono fatti preferire per qualità di palleggio e ...