Il nemico si abbatte con la sua voce Quando l' intelligenza artificiale ha un suono sinistro

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - L'ultimo caso eclatante riguarda un insegnante di educazione fisica ed ex direttore atletico di una scuola superiore della contea di Baltimora arrestato per aver utilizzato un servizio di clonazione vocale AI per incastrare il preside della scuola. Ma nell'ultimo anno, l'interesse per la tecnologia di clonazione vocale basata sull'è cresciuto man mano che i servizi migliorano nel sembrare più umani. E crescono anche i casi di utilizzo improprio, se non addirittura criminale di app e software per la clonazione vocale. Il caso di Baltimora parte da una registrazione circolata sui social media a gennaio con un presunto audio del preside della Pikesville High School Eric Eiswert che fa commenti razzisti e antisemiti fosse falsa. Gli esperti hanno detto al Baltimore Banner e alla polizia che la registrazione, che ha portato a ...