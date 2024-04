Fiorentina | vice di Italiano squalificato in Coppa Italia per aver sputato contro i tifosi dell’Atalanta

Niente finale di Coppa Italia per Manuel Locatelli e Gianluca Scamacca . Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo le semifinali della... Continua a leggere>>

Atalanta Fiorentina , il viceallenatore viola Niccolini sputa ai tifosi nerazzurri. Ecco la sentenza da parte del Giudice Sportivo Brutto gesto quello dell’allenatore in seconda della Fiorentina Niccolini durante la gara contro l’ Atalanta : il vice di Italiano ha infatti sputa to ai tifosi nerazzurri ... Continua a leggere>>

Il vice di Vincenzo Italiano , Daniel Niccolini, è stato squalifica to dal Giudice Sportivo dopo Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia: "Reagendo ai ripetuti insulti rivolti dai sostenitori della Atalanta sputava verso i tifosi della squadra avversaria".Continua a leggere Continua a leggere>>

Il vice di italiano ha sputato verso i tifosi dell’Atalanta” - Il vice di italiano alla Fiorentina Daniel Niccolini, durante la semifinale di ritorno ha sputato verso i tifosi ...

Continua a leggere>>

Fiorentina, squalificato il vice di italiano per sputi contro i tifosi dell'Atalanta - Niccolini - si legge - ha reagito ai ripetuti insulti rivolti dai sostenitori della Atalanta e gli ha sputato.

Continua a leggere>>

Fiorentina: multa e squalifica per il vice di italiano - Visualizzazioni: 305 Niccolini, vice di Vincenzo italiano, é stato squalificato fino al 7 maggio per il comportamento tenuto in Atalanta–Fiorentina. A suo carico anche una multa. Durante il ritorno de ...

Continua a leggere>>