Guarino | Inter Women - che orgoglio! Ci mancava questo

(Di sabato 27 aprile 2024) Per l’stasera è arrivata la prima vittoria nella sua storia contro la Juventus, passando per 0-2 a Biella. DaTV arriva tutta la soddisfazione di coach, per il risultato ottenuto dalle sue ragazze. E FINALMENTE! – Al diciottesimo tentativo, l’riesce a vincere contro la Juventus. Dopo il successo per 0-2 di stasera, Ritaevidenzia il dato: «Sensazione di grandee di felicità, soprattutto per le ragazze perché oggi hanno voluto vincere questa partita mettendo in campo – soprattutto nel primo tempo – altissima qualità. Sono primariamente felice per loro, era l’unica squadra che non avevamo battuto. E poi sono contenta di aver regalato questa felicità ai nostri tifosi». L’analisi di ...