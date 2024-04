Dialisi - cambia tutto Valutazione HTA e percorso clinico assistenziale - convegno a Roma l’8 maggio

(Di sabato 27 aprile 2024)– Laperitoneale, svolta a domicilio, anche in maniera autonoma dal paziente, migliora la qualità della vita, riduce i costi sociali e l’impatto sul Servizio sanitario nazionale. Eppure, tra le opzioni terapeutiche per il trattamento della malattia renale cronica, viene ancora preferita l’emo, praticata solo nei centri specializzati. È uno dei risultati a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dopamina: misurabile con precisione grazie a nuovi sensori Alopecia areata grave: approvato farmaco Perché la carne rossa fa male? Ecco gli effetti sull’organismo Malaria: approvato il primo vaccino che supera soglia di efficacia 75% prevista da OMS Fibrosi cistica: parere positivo per il trattamento dei pazienti pediatrici tra 1 e 2 ...

La storia di Paolo, dalla dialisi alla medaglia d'oro di sci in soli 5 mesi - Quando è entrato in dialisi per una malattia renale che si portava dietro ... La moglie, Giulia, però ha preso in pugno la situazione per cambiare in meglio il destino di suo marito e di tutta la ...

Continua a leggere>>

Dona il rene al marito e lui dopo 5 mesi vince i mondiali di sci, il trapianto alle Molinette di Torino - La vittoria ai mondiali di sci cinque mesi dopo il trapianto: è stata la moglie a donare il rene che gli ha cambiato la vita ...

Continua a leggere>>

Viaggio nei centri dialisi del Catanzarese, quasi un’isola felice in città. Criticità in provincia - Disagi per i pazienti provocati dal cattivo funzionamento dei letti bilancia. Registrate, inoltre, carenze di personale e alberghiere ...

Continua a leggere>>