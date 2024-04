Ucraina - dagli Usa altre armi per 6 miliardi | nel pacchetto anche i Patriot

Dopo ventisei mesi di sanguinosa guerra in Ucraina, la pace appare sempre più lontana. Anzi, tutto lascia pensare che si stia per entrare in una nuova fase del conflitto, visto che il pressing di Volodymyr Zelensky per chiedere altre armi a Usa, Ue e Regno Unito ha avuto successo. Infatti, il ...

Continua a leggere>>