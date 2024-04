Real Madrid - Kroos racconta Ancelotti | Non ci dice mai quando è finita

Il real madrid fa turn over ma vince, ora è a +14 sul Barcellona - Champagne in ghiaccio per lo scudetto che il Psg dovrebbe vincere oggi nella facile gara con il Le Havre.

Il real madrid non si ferma più: 1-0 alla real Sociedad e titolo ormai a un passo - SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Nuovo successo per il real madrid, che a meno di una settimana dal Clasico che aveva spedito il Barça a -11 dalla vetta, fa bottino pieno anche ad Anoeta, nonostante una ...

real madrid fa turn over ma vince, +14 sul Barça - Con il pensiero rivolto alla semifinale di andata di Champions contro il Bayern, Carlo Ancelotti mette in atto un ampio turn over e, a San Sebastian contro la real Sociedad, schiera in pratica un real ...

