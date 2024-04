Senzatetto dato alle fiamme ad Anzio vicino Roma - ustioni al torace e alle gambe ma non è in pericolo di vita

"Stavo dormendo, quando mi hanno dato fuoco . Poi sono salito in treno. Sono sceso soltanto qualche stazione dopo", il racconto del Senzatetto agli agenti, una volta arrivato a Roma da Anzio.Continua a leggere Continua a leggere>>

Roma, 26 aprile 2024 - La polizia sta cercando di individuare chi ha dato fuoco a un senzatetto che dormiva in un giaciglio di fortuna alla stazione ferroviaria Padiglione, ad Anzio. L'uomo, un indiano di 42 anni, ha riportato ustioni al torace e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. La ...

