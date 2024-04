Il clamoroso autogol del Pd su Matteotti nel giorno del 25 Aprile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) «L'impegno per mantenere vivo ogniil ricordo dei valori e di chi ha sempre sostenuto la democrazia e la libertà del nostro Paese è un punto centrale del lavoro della Giunta Regionale del Lazio. Dispiace che proprio oggi, in uncosì particolare come il 25, la consigliera del Pd, Eleonora Mattia, abbia preso un abbaglio sostenendo che la Regione non ha sbloccato i fondi destinati ai 100 anni dalla morte di. Questi finanziamenti, come quelli in ricordo dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, così come anche per il sacrificio dei Fratelli Mattei, sono stati già approvati da oltre un mese e rappresentano la dimostrazione della grande attenzione che la Giunta Rocca pone sul dovere, come Istituzione, di far sì che le nuove generazioni possano conoscere l'esempio dei valori e degli ideali più ...