(Di sabato 27 aprile 2024) Il cantante Rè stato 'correttamenteto a 20di carcere per le accuse di abusi sessuali a minori'. Lo ha stabilito unafederale d'di Chicago dopo che il cantante R&B aveva fattocontro il verdetto della giuria. "Siamo delusi dalla decisione ma la nostra battaglia è lungi dall'essere finita", affermano i legali del cantante, assicurando che seguiranno tutte le strade a disposizione per scagionare il loro assistito.

ancora una volta Fabio Pinelli , vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, viola la prassi istituzionale e vota sulla nomina del vertice di un ufficio giudiziario. E ancora una volta il suo voto è decisivo per far vincere il candidato gradito al centrodestra. A beneficiarne, in ... Continua a leggere>>

Roma, 25 apr. (askanews) – La Corte d’ appello di New York ha cancellato la sentenza di condanna del 2020 contro l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein per stupro e molestie. Lo scrive La Voce di New York , aggiungendo che la sentenza di assoluzione è stata ottenuta per 4 giudici contro ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 3 minutiÈ stata rinviata l’udienza finale in Corte di Assise e di Appello di Salerno, sulla decisione di conferma o revoca della misura di prevenzione patrimoniale di beni immobili e di società, nei confronti di tre imprenditori salernitani, Gerardo Lordi di San Gregorio Magno, ... Continua a leggere>>

Omicidio Cerciello, assolto carabiniere che bendò fermato - I giudici della Prima corte di appello di Roma hanno assolto perché “il fatto non costituisce reato” Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di misura di rigore non consentita dalla legge per aver ...

Continua a leggere>>

corte d'appello Usa conferma la condanna a 20 anni per R Kelly - Il cantante R Kelly è stato 'correttamente condannato a 20 anni di carcere per le accuse di abusi sessuali a minori'. Lo ha stabilito una corte federale d'appello di Chicago dopo che il cantante R&B a ...

Continua a leggere>>

Ashley Judd e la rivolta dopo lo stop al processo Weinstein: «Noi sappiamo cosa ha fatto» - Weinstein: lacrime di gioia per la revoca della condanna a New York. E ora si prepara alla nuova battaglia in California ...

Continua a leggere>>