Sugo Gate - Antonella Clerici non molla e lancia una nuova frecciatina

(Di sabato 27 aprile 2024) Per più di un anno ilè andato avanti tra ipotesi fantasiose e rumor di ogni tipo (sono stati fatti nomi di decine di artisti).nell’intervista rilasciata a Belve ha svelato il mistero e ha fatto il nome del famoso cantante che l’avrebbe derisa alle sue spalle: Ligabue. Il rocker però non c’ha messo troppo a smentire, perché poche ore dopo la messa in onda della trasmissione è intervenuto sui social ed ha negato tutto: “Io non l’ho mai detto, non lo farei mai. Certe cose non mi appartengono“. Non contento Ligabue ha smentito anche in una serie di storie Instagram: “Mi viene da ridere perché è tutto così surreale. Ovviamente io non l’ho detto. Non sono venuto al tuo Sanremo, così come non sono andato a quello degli altri. A me il Festival mette troppa pressione e mi piace stare in contesti ...