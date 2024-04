Europee - Fratelli d’Italia aspetta Meloni a Pescara | tutto pronto per annuncio candidatura

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – Se è vero che due indizi fanno una prova, aladi Giorgiaappare pressoché una certezza. Per la conferenza programmatica di FdI – che andrà avanti fino a domenica – giungono nella città del Vate ministri e sottosegretari, vertici delle partecipate di Stato e amministratori dai territori di tutta Italia. Ben 2.200 i delegati arrivati e in arrivo da qui alle prossime ore, tanto che le strutture alberghiere die dintorni registrano il sold out. La mega struttura, affacciata sul mare, non senza polemiche -nella centralissima piazza Primo Maggio, ‘regia’ del fedelissimo Giovanni Donzelli- si presta a undi quelli importanti: il palco centrale con l’Adriatico alle spalle di chi prende la parola nella Sala Milano, dove domenica – salvo sorprese – ...