Più poveri e lavoratori fragili Ecco i frutti della ricetta Meloni Parla l’economista Fassina

Dalle ore 9.00 di oggi, 25 marzo, si apre il terzo e ultimo click day legato al Decreto Flussi 2024, riservato a quasi 90mila posti per lavoratori extracomunitari stagionali nel settore agricolo e in quello turistico-alberghiero. Ecco come fare domanda.Continua a leggere

Due nuove date, dopo quella di lunedì scorso, per inviare telematicamente le istanze grazie alle quali verrà rilasciato il numero prefissato dal decreto flussi di permessi di soggiorno per lavoratori extracomunitari. Per quest’anno arriveranno in Italia in totale 151mila lavoratori, in ...

