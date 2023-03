I migliori consigli per prendersi cura dei propri denti (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) - Milano, 24/03/2023 - In questo approfondimento tratteremo un argomento molto caro alla stragrande maggioranza di noi. Si parlerà, infatti, di salute dentale e cura dei denti. Essi, del resto, svolgono un ruolo importantissimo nella nostra vita quotidiana. Al di là delle loro funzioni anatomiche – visto che ci permettono di mangiare e parlare correttamente – i denti rappresentano anche un importante strumento sociale, utile ad avere più sicurezza e a sorridere con maggiore soddisfazione e autostima. Insomma, si evince chiaramente partendo da queste premesse come i denti siano cruciali per ognuno di noi, eppure diverse persone danno la loro presenza per scontata, al punto da trascurarli persino in caso di problemi che, invece, è importante risolvere non soltanto dal punto di vista ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) - Milano, 24/03/2023 - In questo approfondimento tratteremo un argomento molto caro alla stragrande maggioranza di noi. Si parlerà, infatti, di salute dentale edei. Essi, del resto, svolgono un ruolo importantissimo nella nostra vita quotidiana. Al di là delle loro funzioni anatomiche – visto che ci permettono di mangiare e parlare correttamente – irappresentano anche un importante strumento sociale, utile ad avere più sicurezza e a sorridere con maggiore soddisfazione e autostima. Insomma, si evince chiaramente partendo da queste premesse come isiano cruciali per ognuno di noi, eppure diverse persone danno la loro presenza per scontata, al punto da trasrli persino in caso di problemi che, invece, è importante risolvere non soltanto dal punto di vista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Teomanson : RT @NintendoItalia: Quali sono i tuoi migliori consigli per sconfiggere i guardiani in The Legend of #Zelda: #BreathOfTheWild? https://t.co… - Rink4na : RT @NintendoItalia: Quali sono i tuoi migliori consigli per sconfiggere i guardiani in The Legend of #Zelda: #BreathOfTheWild? https://t.co… - NintendoItalia : Quali sono i tuoi migliori consigli per sconfiggere i guardiani in The Legend of #Zelda: #BreathOfTheWild? - HanselAns : @perplimimi Prossimamente videoricetta e consigli su come mangiare sano, in tutti i migliori Reel. - VivaLowCost : ??I migliori regali per battesimo su Amazon! Segui i consigli di @Uprezzo ?? -