Mobilità docenti 2023, domanda con preferenze provinciali e interprovinciali. Come funzionerà l’algoritmo (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella stessa domanda di Mobilità è possibile esprimere preferenze sia provinciali che interprovinciali. Ai fini dell'assegnazione della sede, si segue l'ordine espresso dal docente oppure le fasi della Mobilità? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella stessadiè possibile esprimeresiache inter. Ai fini dell'assegnazione della sede, si segue l'ordine espresso dal docente oppure le fasi della? L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, domanda con preferenze provinciali e interprovinciali. Come funzionerà l’algoritmo - uil_rua : RT @scuolainforma: Vincolo mobilità docenti, scoppia la polemica dopo la risposta della Commissione europea - uil_rua : RT @scuolainforma: Mobilità docenti, ad ostacolarla non solo i vincoli ma soprattutto la carenza di posti: quali sono le possibili cause? h… - sisascuola : #Mobilità l docenti 2023, entro il 27 aprile la domanda dei docenti di ruolo che si specializzano con #TFA sostegno - SISAsindacato : #Mobilità l docenti 2023, entro il 27 aprile la domanda dei docenti di ruolo che si specializzano con #TFA sostegno -