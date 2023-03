Milan | Cardinale si muove per lo stadio | incontro con Comune e Regione

(Di giovedì 23 marzo 2023) Una giornata intensa, l’ennesima della tappa italiana di Gerry. Il nuovo numero 1 delsisempre più speditamente alla ricerca della soluzione giusta per il nuovodei rossoneri. Dopo aver abbandonato l’idea di un progetto congiunto con l’Inter, il proprietario di Red Bird sembra aver puntato con decisione l’area de La Maura. La conferma è arrivata in mattinata dalle parole del sindaco Giuseppe Sala. “Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dellovicino a San Siro. – spiega Sala – Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse: ciò che serve è un progetto. Ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un ...

ha incontrato anche il governatore lombardo Fontana Dopo aver incontrato il sindaco Beppe Sala questa mattina, il neo proprietario delGerrysi è recato nel ...... anche oggi il numero uno di RedBird Gerrye l'ad delGiorgio Furlani si sono presentati in piazza Città di Lombardia dopo il colloquio con il sindaco Sala avvenuto stamani. AVANTI ...Dal' confermano la volontà di procedere su La Maura . Prendo atto del loro interesse, quello che ... Jerry, in merito al progetto del nuovo impianto. 'Loro ritengono che in un paio di ...

Ciò che invece risulta stridente è il fatto che Cardinale non abbia ancora trovato il tempo per prendere un caffè con Zhang, anche per normali rapporti di "buon vicinato", considerato che - banalmente ...Come era successo a fine febbraio, quando alla toccata e fuga a Palazzo Marino aveva fatto seguito una visita in Regione per un colloquio con il presidente Attilio Fontana, anche oggi il numero uno di ...