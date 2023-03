LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 5 i fuggitivi di giornata! 40 km al traguardo, un minuto di vantaggio sul gruppo (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 16.15 Sono 40 i km al traguardo! 16.12 Ora il distacco tra i fuggitivi e il gruppo e di 1’20”. 16.08 Discesa di avvicinamento al Coll de Lligabosses 16.03 Sono 50 i km al traguardo! 16.00 Distacco tra i fuggitivi e il gruppo sotto ai due minuti. 15.55 Fase di studio, se così si può dire, tra i fuggitivi e il gruppo. 15.50 Mancano una 30ina di km al Coll de Lligabosses. 15.45 Sono 60 i km al traguardo! 15.40 Giulio Ciccone si era fermato a bordo strada per un problema, probabilmente di natura meccanica, ma ora sembra essere tutto ok. 15.35 Distacco fra i battistrada e il ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 16.15 Sono 40 i km al! 16.12 Ora il distacco tra ie ile di 1’20”. 16.08 Discesa di avvicinamento al Coll de Lligabosses 16.03 Sono 50 i km al! 16.00 Distacco tra ie ilsotto ai due minuti. 15.55 Fase di studio, se così si può dire, tra ie il. 15.50 Mancano una 30ina di km al Coll de Lligabosses. 15.45 Sono 60 i km al! 15.40 Giulio Ciccone si era fermato a bordo strada per un problema, probabilmente di natura meccanica, ma ora sembra essere tutto ok. 15.35 Distacco fra i battistrada e il ...

