Jerry Calà dimesso dall’ospedale dopo l’infarto: “In sala operatoria i medici mi chiedevano di dire ‘libidine'” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Finalmente oggi sono stato dimesso a pieni voti dalla Clinica Mediterranea a Napoli dove veramente hanno fatto un lavoro stupendo”. E’ Gerry Calà in persona ad annunciare la notizia a “La Vita in diretta“. Il noto attore comico è intervenuto in diretta nella puntata di mercoledì 22 marzo e, in collegamento telefonico con Alberto Matano, ha ripercorso i drammatici momenti vissuti nella notte tra venerdì e sabato, quando ha avuto un infarto ed è stato operato d’urgenza. Calà ha tenuto a ringraziare l’equipe di medici che l’ha assistito “perché io non ho mai visto tanta solerzia e tanta velocità che ha causato proprio il minimo danno possibile che io potessi avere – ha sottolineato – perché tu sai che in questi casi più tardi avviene l’intervento con l’applicazione degli stent e più c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “Finalmente oggi sono statoa pieni voti dalla Clinica Mediterranea a Napoli dove veramente hanno fatto un lavoro stupendo”. E’ Gerryin persona ad annunciare la notizia a “La Vita intta“. Il noto attore comico è intervenuto intta nella puntata di mercoledì 22 marzo e, in collegamento telefonico con Alberto Matano, ha ripercorso i drammatici momenti vissuti nella notte tra venerdì e sabato, quando ha avuto un infarto ed è stato operato d’urgenza.ha tenuto a ringraziare l’equipe diche l’ha assistito “perché io non ho mai visto tanta solerzia e tanta velocità che ha causato proprio il minimo danno possibile che io potessi avere – ha sottolineato – perché tu sai che in questi casi più tardi avviene l’intervento con l’applicazione degli stent e più c’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete vi… - infoitcultura : Jerry Calà dopo l'infarto in tv: 'Mi chiamavano Libidine' - FQMagazineit : Jerry Calà dimesso dall’ospedale dopo l’infarto: “In sala operatoria i medici mi chiedevano di dire ‘libidine'” - Dimsuonosoft : Jerry Calà 'dimesso a pieni voti' dalla clinica dopo l'infarto. L'attore e regista ringrazia i medici che lo hanno… -

Jerry Calà è stato dimesso dall'ospedale dopo l'infarto: "In sala operatoria mi chiedevano 'Libidine'" Jerry Calà è stato dimesso dall'ospedale. Le prime parole dopo l'infarto: "In sala operatoria mi chiedevano "Libidine"" L'attore ha accusato il malore nella notte tra il 17 e il 18 marzo. Il suo ... Jerry Calà ha lasciato l'ospedale dopo l'infarto L'attore è stato dimesso in mattinata dalla Clinica Mediterranea di Napoli Jerry Calà ha lasciato in mattinata la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L'attore era stato trasportato in ospedale dal ... Jerry Calà dimesso dopo l'infarto: 'In sala operatoria i medici mi chiedevano di dire 'Libidine'' Jerry Calà è fuori pericolo. Il comico e attore 71enne ha lasciato la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. In collegamento ... è stato dimesso dall'ospedale. Le prime parole dopo l'infarto: "In sala operatoria mi chiedevano "Libidine"" L'attore ha accusato il malore nella notte tra il 17 e il 18 marzo. Il suo ...L'attore è stato dimesso in mattinata dalla Clinica Mediterranea di Napoliha lasciato in mattinata la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L'attore era stato trasportato in ospedale dal ...è fuori pericolo. Il comico e attore 71enne ha lasciato la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. In collegamento ... Jerry Calà è stato dimesso dalla clinica di Napoli dopo l’infarto Corriere della Sera