I fatti del 23 Febbraio: Xi Jinping e Zelens'skj, Macron e le pensioni, Meloni in calo (Di giovedì 23 marzo 2023) ... Bollette, arriva il bonus 'famiglia' Il Giornale: SOS Immigrazione / Nato batte Europa Leggo: ...in aula e alza la tensione nel governo = '1679552259' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' ... Leggi su tp24 (Di giovedì 23 marzo 2023) ... Bollette, arriva il bonus 'famiglia' Il Giornale: SOS Immigrazione / Nato batte Europa Leggo: ...in aula e alza la tensione nel governo = '1679552259' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Per me non è normale andare a cena e vedere un #topo che esce da sotto al tavolo. Ma qui a #Bruxelles non frega nul… - Agenzia_Ansa : Chiesta la conferma della condanna a 18 mesi di reclusione per l'ex sindaca Chiara Appendino dalla Procura generale… - ZZiliani : Questo per quanto riguarda i fatti. Sotto il profilo etico l’Italia sta facendo agli occhi del mondo una figura ind… - dario5239360 : @borghi_claudio I bonus edilizi non sono il superbonus del 110%, non mistifichiamo i fatti! - GiorgioPavan3 : @CarloCalenda Questa è una enorme stupidaggine ed è probebile che lei non se ne renda neppure conto. I tagli alla s… -