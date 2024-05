Napoli - in concessione ai privati il PalaDennerlein appena riqualificato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAbbandonato e vandalizzato, nonostante i 3.5 milioni spesi per ristrutturarlo 5 anni fa. E ora il Comune diha deciso:, ildi Barra sarà dato inai. Tempo: 4 anni, rinnovabili a discrezione dell’amministrazione, limitatamente al Palazzetto dello Sport. Il 2 maggio scorso una determina ha prorogato di 30 giorni i termini, in scadenza il 6 maggio, per la presentazione delle offerte. Si attendono aspiranti gestori, dunque, per il Palasport diEst. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La proroga del bando è dovuta ai lavori in corso, di cui si occupa l’Arus, l’Agenzia regionale universiadi per lo sport. Il costo stavolta si ...