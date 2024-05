Il corteo studentesco in centro a Bologna - poi l’assalto al Nettuno | legata una bandiera palestinese alla statua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – "Sono molto contento che gli studenti della mia Università siano qui per chiedere diritti e libertà per la Palestina. Sarò sempre con voi e farò di tutto per sostenervi”. A parlare è Patrick Zaki che oggi pomeriggio ha partecipato a un incontro pubblico con gli studenti che da cinque giorni hanno organizzato un ‘acampada’ con le tende in piazza Scaravilli in segno di solidarietà nei confronti della popolazione. “Non possiamo accettare – le parole dell’attivista egiziano – che le università abbiano ancora collaborazioni e accordi con Israele. Non possiamo accettare che le nostre tasse e i nostri soldi siano parte di quello che sta succedendo a Gaza". Secondo Zaki anche il governo deve “prendere una posizione" rispetto a quanto sta succedendo in Palestina perché “stare in silenzio significa essere complici di questo ...