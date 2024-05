Premierato - Meloni | Non indebolisce il Parlament - ma il trasformismo

Premierato, Meloni: "Non indebolisce il Parlamento, ma il trasformismo" - Premierato, Meloni: "Non indebolisce il Parlamento, ma il trasformismo" - (Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "Si dice che la riforma indebolirebbe le camere. In realtà il premierato non indebolisce le camere, bensì il trasformismo. E' il trasfromismo che indebolito le Cam ...

Premierato, Meloni: "Inalterati poteri Capo dello Stato, Costituzione non è moloch" - Premierato, Meloni: "Inalterati poteri Capo dello Stato, Costituzione non è moloch" - Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al convegno alla Camera sul premierato organizzato dalla Fondazione De Gasperi. ''Bisogna salvaguardare gli organi di garanzia, a partire dalla funzione di ...

Ora Meloni vuole rispolverare anche le preferenze: “Non sono mai stata contraria” - Ora Meloni vuole rispolverare anche le preferenze: “Non sono mai stata contraria” - “Sono convinta che faremmo un buon servizio alla nazione se accompagnassimo” la riforma sul premierato con “una legge elettorale che ricostruisca il rapporto eletto-elettore e consolidi la democrazia ...