Vannacci - a rischio la sua presenza a un secondo evento in Puglia Lo scrittore Grittani | Se lo premiano non partecipo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Prima la cancellazione dell’invito a Torre Santa Susanna, nel Brindisino. Ora il caso della suaall’Oscar del libro di Conversano, nel Barese. Ladel generale Robertoa due eventi culturali inha creato non poche polemiche, con gli organizzatori che in entrambi i casi sono dovuti intervenire per porre rimedio ai malumori espressi a più livelli. «Poi dicono che non esiste la censura», ha scritto sui social il militare, candidato con la Lega alle prossime elezioni Europee, commentando l’annullamento della presentazione del suo libro Il mondo al contrario, su decisione dell’organizzatore dell’incontro del 14 maggio nel Brindisino, Raffaele Missere, che avrebbe ricevuto «minacce e offese squallide». Ma ora aè anche l’del 16 maggio, ...

