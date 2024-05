Italiano festeggia con i tifosi nel settore ospiti | Che soddisfazione! Andiamo carichi ad Atene

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 - La Fiorentina vola in finale di Conference League per il secondo anno consecutivo. Il pareggio di Bruges consegna il pass per la finale dialla squadra di Vincenzo. Il tecnico gigliato, dopo circa venti minuti dal termine della gara, è stato richiamato daiper andare sotto il. Cori e incitamenti per lui, che al fischio finale era rientrato subito negli spogliatoi. Queste le parole del tecnico a fine partita. "Ogni tanto i complimenti fanno bene, così arriviamo adpiù. Due anni, due finali. E' fantastico. Il secondo tempo è stato strepitoso. La maledizione dei pali ci perseguita, quella dei rigori per fortuna l'abbiamo interrotta. Bravi tutti, i ragazzi sono stati fantastici in questa bolgia". ...

