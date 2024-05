Bruges-Fiorentina 1-1 e viola in finale di Conference League

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Impresa dellacontro ilnella semidi ritorno di: 1-1 in Belgio e isono per il secondo anno di seguito indopo il 3-2 conquistato all'andata. A decidere, il rigore di Beltran all'85': il penalty premia i, autori di un secondo tempo tutto all'attacco in

La Fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell’andata, vale per Biraghi e compagni la possibilità di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la ...

Club Brugge-Fiorentina 1-1, le pagelle: Beltrán e Terracciano decisivi. Bella prova di Dodô - Club Brugge-Fiorentina 1-1, le pagelle: Beltrán e Terracciano decisivi. Bella prova di Dodô - Grazie a un pareggio sul campo del Club Brugge la Fiorentina è in finale di Conference League per il secondo anno di fila. Soddisfazione per i viola, che ripartivano dal 3-2 dell'andata, ma che dopo ...

Conference: Italiano, "traguardo fantastico, dedica a Barone" - Conference: Italiano, "traguardo fantastico, dedica a Barone" - "E' una gioia indescrivibile, volevamo arrivare di nuovo in finale e ci siamo riusciti contro una squadra forte. E' un traguardo fantastico, bravi ragazzi". (ANSA) ...

Palmeri: "Quello fatto da Italiano a Firenze è titanico! Prima di lui solo una finale in 20 anni" - Palmeri: "Quello fatto da Italiano a Firenze è titanico! Prima di lui solo una finale in 20 anni" - La Fiorentina di Vincenzo Italiano è di nuovo in finale di Conference League. Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, esalta l'operato del tecnico viola su X: "Quello che ha fatto Vincenzo Itali ...