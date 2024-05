Caso Scurati - il pugno duro della Rai | Procedimento disciplinare contro Serena Bortone

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In commissione di Vigilanza RaiCamera dei deputati l’amministratore delegato Roberto Sergio ha annunciato di aver avviato unla giornalista, protagonista nella vicenda del monologo di Antoniodel 25 aprile. In quella occasione, la giornalista e conduttrice di CheSarà annunciò che l’intervento dello scrittore era stato annullato senza spiegazioni, e aveva deciso comunque di leggerlo durante la sua trasmissione. La premier Giorgia Meloni, per rispondere a chi accusava il governo di ingerenze nella tv pubblica, aveva risposto pubblicando il monologo. A distanza di alcune settimane, l’azienda avrebbe quindi deciso di indagare sul comportamentosua giornalista. Lo annuncia all’Ansa ...

Rai, procedimento contro Serena Bortone per il caso Scurati. L'a.d. Sergio: «Accanimento distruttivo nei confronti dell'azienda»