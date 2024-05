Premierato - Schlein a Meloni | non avete voluto il dialogo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (askanews) – “Ho sentito dire che non abbiamo argomenti… In verità non solo abbiamo argomenti, ma avevamo proposte. Che abbiamo portato un anno fa la prima volta che il governo ci ha convocato per parlare di riforme istituzionali che, vi informo, è stata anche l’ultima”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyaprendo la sua campagna elettorale per le europee insieme a Nicola Zingaretti, numero due della lista Pd nella circoscrizione centro. “Non c’è mai stato– ha aggiunto -, non si fanno riforme costituzionali stravolgendo le basi della convivenza a colpi di maggioranza come stanno facendo. Ilnon l’hanno mai, abbiamo portato le nostre proposte e non ne hanno considerata una. Ma capisco che non lo possano fare, perché questo governo fragile si regge solo sul cinico baratto ...

Premierato, Meloni: "Inalterati poteri Capo dello Stato, Costituzione non è moloch" - premierato, Meloni: "Inalterati poteri Capo dello Stato, Costituzione non è moloch" - Sulla riforma costituzionale del premierato ''sono sempre disponibile a dialogare purché l'intento non sia dilatorio e non sia quello che tante volte abbiamo visto...", aggiunge. "Costituzione non è ...

Meloni difende il suo premierato: “Dà stabilità”. E apre per reintrodurre le preferenze nella legge elettorale - Meloni difende il suo premierato: “Dà stabilità”. E apre per reintrodurre le preferenze nella legge elettorale - Questo è un governo solido o stabile, non ne avrei bisogno. È un rischio per me fare questa riforma. Se non cogliessi questa occasione, non sarei in pace con la mia coscienza". Lo dice la premier.

Premierato, Meloni ribadisce: “Non indietreggio” - premierato, Meloni ribadisce: “Non indietreggio” - La premier insiste sulla necessità di un premierato per garantire un orizzonte di legislatura. E sulla riforma costituzionale:" Salvaguardare gli organi di garanzia" ...