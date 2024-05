Ginnastica artistica - sorteggiati i gironi della Final Six Scudetto | a Firenze si assegna il titolo di Serie A1

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LaSixA1 diandrà in scena nel weekend del 25-26 maggio al PalaWanny di. Le migliori sei squadreregular season hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo del massimo campionato italiano a squadre. Oggi si sono svolti i sorteggi deidi semie, che si disputeranno sabato 25 maggio. Tra le donne la Brixia Brescia sarà la grande favoritavigilia. Le Campionesse d’Italia incroceranno la Renato Serra di Cesena e laRiccione nel gruppo B, mentre nel raggruppamento A ci sarannoCivitavecchia,’81 Trieste eLibertas ...

Un talento cristallino funestato dagli infortuni . La carriera di Asia D’Amato si distingue per grandi successi , tra cui spiccano l’apoteosi nel concorso generale individuale agli Europei 2022 (seconda italiana a imporsi sul giro completo a livello ...

Dopo le straordinarie emozioni degli Europei di Rimini, si avvicina la Final Six 2024 di Serie A1 di Ginnastica artistica maschile e femminile. Quest’oggi, alla presenza del numero uno FGI Gherardo Tecchi, del segretario generale Roberto Pentrella, ...

Volley Mercato: la centrale Salvatori dalla Omag ad Offanengo - Volley Mercato: la centrale Salvatori dalla Omag ad Offanengo - Terza new entry nel roster della formazione del presidente Bressan che si tutela nel reparto dei posto 3 con la ventenne di San Lazzaro di Savena ...

Ginnastica, As Gin: girone di semifinale con Trieste e Vercelli - ginnastica, As Gin: girone di semifinale con Trieste e Vercelli - Il gruppo di Camilla Ugolini e Marco Massara è stato inserito nel girone A in compagnia di artistica Trieste e Libertas Vercelli. Soprattutto le giuliane possono rappresentare un ostacolo di valore ...

La Robur et Virtus si conferma protagonista nel Campionato CSEN di ginnastica artistica. - La Robur et Virtus si conferma protagonista nel Campionato CSEN di ginnastica artistica. - La terza tappa del Campionato CSEN di ginnastica artistica Eccellenza si è svolta a Mortara, dove la squadra della Robur et Virtus di Villasanta ha ottenuto risultati eccellenti, con Francesca Cambiag ...