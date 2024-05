Schlein | 2 6 in piazza contro premierato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 21.20 "Che pena le mistificazioni costanti di Meloni. Non mi spaventa. Faremo opposizione con tutte le nostre forzequesta riforma pericolosa.In Parlamento con le nostre voci e incon i nostri corpi".Così la segretaria del Pd,che chiama a una manifestazioneil,il 2 giugno a Roma "Questo governo,non riuscendo a ottenere risultati in campo economico e sociale,cerca di manomettere la Costituzione. Non abbiamo argomenti? Abbiamo portato le nostre proposte all'unico incon il governo, un anno fa".

"Dobbiamo fare uscire forte la nostra voce". Elly Schlein chiama a raccolta il Partito democratico per "sollevarlo" contro le riforme del governo Meloni. La data è più che simbolica, la festa della Repubblica: "Vi chiedo di mobilitarci in modo ...

Nadal a Roma, Piazza del Popolo impazzita per il tennista spagnolo - Nadal a Roma, piazza del Popolo impazzita per il tennista spagnolo - Il rapporto tra Rafa Nadal e Roma dimostra che l’amore incondizionato tra un essere umano e una città è qualcosa di tangibile, concreto. Centinaia e centinaia di persone di ...

Corsa salvezza, l'ex Di Carlo: "Bari Servirà un impresa" - Corsa salvezza, l'ex Di Carlo: "Bari Servirà un impresa" - Il tecnico della SPAL ha detto la propria sul Bari, una delle quattro squadre in corsa per un posto salvezza: "E' il momento decisivo" ...