Precipita dalla zip-line per 30 metri in Valtellina - la Procura indaga per omicidio colposo

La Procura di Cremona , che ha indagato sulla tragica morte della 72enne Tale Bushi, ha denunciato per omicidio stradale l’automobilista che martedì alle 10, in centro, ha investito e ucciso l’anziana mentre stava attraversando a piedi sulle strisce ...

Sono riprese le operazioni di recupero del corpo di Stefano Bianchelli, il sub 56enne trovato morto insieme al compagno di immersione, Mario Perniciano, 60 anni, al largo di Villasimius , in Sardegna. I due domenica 5 maggio si erano immersi per ...

Stilista impiccata, non fu omicidio: l’ex fidanzato assolto in via definitiva - Stilista impiccata, non fu omicidio: l’ex fidanzato assolto in via definitiva - Lo ha deciso la Cassazione che ha rigettato il ricorso della procura generale milanese, che aveva chiesto di annullare la sentenza di secondo grado, verdetto con cui era stata cancellata la condanna ...

Morta precipitando dalla zipline, primi avvisi di garanzia ai dipendenti della Fly Emotion. L’ipotesi di reato è omicidio colposo - Morta precipitando dalla zipline, primi avvisi di garanzia ai dipendenti della Fly Emotion. L’ipotesi di reato è omicidio colposo - La procura di Sondrio, guidata da Piero Basilone, ha notificato i primi avvisi di garanzia ad alcuni dipendenti della Fly Emotion di Bema per l’incidente costato la vita a una donna marocchina di 41 a ...

Strage Casteldaccia, si indaga sulle falle nella sicurezza - Strage Casteldaccia, si indaga sulle falle nella sicurezza - Sul drammatico incidente sul lavoro ha aperto una indagine per omicidio colposo plurimo la procura di Termini Imerese. La fissazione degli esami medico-legali, accertamenti irripetibili, potrebbe ...