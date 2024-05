Carboni - Satriano o Esposito come quinta punta dell’Inter? I numeri!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024)edsono tre degli attaccanti in giro per l’Italia e l’Europa di proprietà. Monetizzare o crederci dandogli fiducia? Un dilemma da sciogliere. TEMA ?sì,no? Ma se sì, che tipo di? Giovane, d’esperienza? L’Inter pianifica già la prossima stagione, che la vedrà impegnata in ben cinque competizioni di altissimo livello: Serie A, Champions League, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Simone Inzaghi, nel post di Sassuolo-Inter, ha praticamente indicato una via: ossia quella di allungare la rosa, soprattutto in attacco. Tema dibattuto oggi dal DS nerazzurro Piero Ausilio, durante una lunga diretta Instagram col giornalista di ...