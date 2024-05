Gravina si congratula con la Fiorentina | Risultato straordinario per tutto il calcio italiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 – "zioni, la seconda finale consecutiva di Conference League rappresenta unper il Club e peril". Anche il numero uno della Feder, Gabriele, sicoi viola, che pareggiando in Belgio con il Club Brugge hanno raggiunto la finale di Atene. "Mi voglio complimentare con il Presidente Commisso, l'intera dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori. Mi piace pensare che in questo momento anche il compianto Joe Barone stia gioendo insieme a tutti i tifosi viola" ha concluso. Anche Matteo Renzi, leader di Iv e grande tifoso viola, ha esultato. "Sì! Alè Viola! E adesso andiamo a ...

