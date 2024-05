Fiorentina - Beltran | Viola grande clu - sogno in grande

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’attaccante della, Lucas, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito il pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges nel ritorno della semifinale di Conference League che vale l’accesso alla finale di Atene. “Il rigore? Meno si pensa e meglio è, non bisogna rendersi troppo conto delle responsabilità che ci si porta addosso in quei momenti, ma isolarsi e fare del proprio meglio. Alla fine è andata bene e siamo riusciti ad andare in finale. Nico Gonzalez mi ha chiesto se mi sentivo sicuro di calciare, ho detto di sì e allora la decisione è stata facile“. Il Vikingo ha poi aggiunto: “Bisogna cercare sempre di sognare in, mantenendo obiettivi ambiziosi. Sono felice di essere in un club come la, con tifosi appassionati e un bellissimo centro sportivo così come ...