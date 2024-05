Taxi - sciopero nazionale martedì 21 maggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (askanews) –deiconfermato21: la protesta inizierà dalle 8 e andrà avanti fino alle 22. Lo hanno deciso i sindacati di categoria dopo il nulla di fatto negli incontri oggi al ministero di Imprese e Made in Italy. “L’incontro avuto oggi con il ministro Adolfo Urso è stato meramente interlocutorio e non ha prodotto nessun risultato concreto. Una situazione che ha reso necessaria la dichiarazione di, una protesta che verrà svolta garantendo comunque il servizio di trasporto sociale per anziani, portatori di handicap e malati”, affermano il segretario generale di Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e il segretarioMarco Verzari, commentando con una nota gli incontri di ...

Nessuna rassicura zione dal ministro Urso dopo l'incontro odierno sull'emanazione dei decreti attuativi, tra cui la regolametazione delle piattaforme digitali. Per questo i tassisti hanno indetto uno sciopero nazionale per il 21 maggio e una grande ...

Taxi, dopo l’incontro al Mimit arriva lo sciopero: manifestazione a Roma il 21 maggio - taxi, dopo l’incontro al Mimit arriva lo sciopero: manifestazione a Roma il 21 maggio - Per questo i tassisti hanno indetto uno sciopero nazionale per il 21 maggio e una grande manifestazione a Roma. L’ufficilizzazione è arrivata da Unica Cgil, Fast, Ugl, Uti, Tam, Claai Unione artigiani ...

Taxi, sciopero nazionale il 21 maggio dopo incontro con il governo - taxi, sciopero nazionale il 21 maggio dopo incontro con il governo - Il confronto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso non è servito. Dopo l'incontro sull'emanazione dei decreti attuativi, tra cui la regolamentazione delle piattaforme digitali, ...

Sciopero nazionale dei taxi il 21 maggio: “Le rassicurazioni di Urso non bastano” - sciopero nazionale dei taxi il 21 maggio: “Le rassicurazioni di Urso non bastano” - I sindacati dei taxi hanno deciso di confermare lo sciopero nazionale della categoria convocato per il 21 maggio riferendosi non soddisfatti dall'incontro con ...