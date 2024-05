Tra Borghi e Castelli - il 2 giugno ritorna la pedalata alla scoperta delle bellezze della Bergamasca

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Urgnano. Scatta ufficialmente il contorovescia per la nuova edizione di “Tra”, la manifestazione ciclo-storica deibergamaschi in programma il prossimo 2. L’evento è stato presentato nella splendida cornice del Castello Albani di Urgnano, paese che quest’anno sarà il quartier generale, giuntasua nona edizione, organizzata come sempre dsocietà ciclistica Uisp Grest Barbera, e che solo lo scorso anno ha attraversato con i suoi percorsi 8, 12 tra santuari estorici e 24 comunipermettendo così ai partecipanti di scoprire ledel territorio, a volte ...

Lunedì 1° aprile, in occasione di Pasquetta , si terrà un nuovo appuntamento con le Giornate dei castelli , palazzi e borghi medievali . Nelle località aderenti verranno proposte tante iniziative come visite guidate, rievocazione ed eventi per ...

Tutto pronto per l’Alburni Bike Marathon: otto borghi e duecento ciclisti protagonisti - Tutto pronto per l’Alburni Bike Marathon: otto borghi e duecento ciclisti protagonisti - 100 km di strade in assenza di traffico e duemila metri di dislivello: tutto pronto per l'Alburni Bike Marathon ...

46 borghi siciliani aprono le porte di centinaia di tesori nascosti - 46 borghi siciliani aprono le porte di centinaia di tesori nascosti - I borghi di questa edizione 2024 – coordinata da Michele Ruvolo ... dove si scopriranno i luoghi della comunità ebraica e uno dei rari castelli arabi di Sicilia. Infine, ci si lascerà guidare dal ...

Tutto esaurito per il treno storico da Torino a Ormea di domenica 19 maggio - Tutto esaurito per il treno storico da Torino a Ormea di domenica 19 maggio - Sono andati esauriti in poco tempo i biglietti per il treno storico turistico programmato domenica 19 maggio 2024, quando la Ferrovia del Tanaro tornerà protagonista in una giornata alla scoperta dei ...