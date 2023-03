Calendario Mondiali Saitama 2023 pattinaggio artistico: programma, orari e diretta tv (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Calendario dei Mondiali di Saitama 2023 di pattinaggio artistico, in programma da mercoledì 22 a domenica 27 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. L’Italia si presenta sul ghiaccio giapponese con grandi ambizioni dopo gli splendidi risultati conquistati agli Europei. I danzatori Charléne Guignard-Marco Fabbri hanno la possibilità di portare a casa per la prima volta una medaglia iridata, così come la coppia d’artistico Sara Conti-Niccolò Macii. Al maschile occhi untati su Matteo Rizzo e Daniel Grassl, mentre al femminile Lara Naki Gutmann andrà a caccia della qualificazione per il programma libero. Di seguito il Calendario completo. diretta tv – Le gare saranno disponibili in ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildeididi, inda mercoledì 22 a domenica 27 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. L’Italia si presenta sul ghiaccio giapponese con grandi ambizioni dopo gli splendidi risultati conquistati agli Europei. I danzatori Charléne Guignard-Marco Fabbri hanno la possibilità di portare a casa per la prima volta una medaglia iridata, così come la coppia d’Sara Conti-Niccolò Macii. Al maschile occhi untati su Matteo Rizzo e Daniel Grassl, mentre al femminile Lara Naki Gutmann andrà a caccia della qualificazione per illibero. Di seguito ilcompleto.tv – Le gare saranno disponibili in ...

