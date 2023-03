Uomini e Donne, arrivano corteggiatrici a valanga per Luca Daffrè: chi ha fatto davvero colpo? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Luca Daffrè, il nuovo tronista di Uomini e Donne, sembra avere l’imbarazzo della scelta tra le numerose corteggiatrici che si sono presentate per conquistare il suo cuore nello studio del famoso dating show. Dopo la sua partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi, infatti, sono state ben 1200 le ragazze che hanno contattato la redazione per avere l’opportunità di incontrare il bel trentino; Ma quali di loro hanno passato la selezione? Uomini e Donne, tutte in voga per Luca Daffrè: ecco chi ha scelto il tronista Per gestire l’enorme afflusso di richieste, la redazione ha deciso di suddividere le corteggiatrici in pacchetti da 50, mostrandoli al tronista per poter fare una scelta più consapevole. Dalle prime ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023), il nuovo tronista di, sembra avere l’imbarazzo della scelta tra le numeroseche si sono presentate per conquistare il suo cuore nello studio del famoso dating show. Dopo la sua partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi, infatti, sono state ben 1200 le ragazze che hanno contattato la redazione per avere l’opportunità di incontrare il bel trentino; Ma quali di loro hanno passato la selezione?, tutte in voga per: ecco chi ha scelto il tronista Per gestire l’enorme afflusso di richieste, la redazione ha deciso di suddividere lein pacchetti da 50, mostrandoli al tronista per poter fare una scelta più consapevole. Dalle prime ...

